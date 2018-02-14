«Манчестер Сити» выиграл у «Базеля» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Со счетом 4:0 закончилась встреча «Манчестер Сити» со швейцарской командой «Базель» в пользу английского футбольного клуба в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.

В данной встрече отличились трое футболистов английском команды: Илкай Гюндоган (14-я и 53-я мин.), Бернарду Силва (18), Серхио Агуэро (23). При этом Гюндоган в последний раз забивал гол на проигранном матче с «Ливерпулем» на чемпионате Англии 14 января.

В текущем сезоне это уже 34 победа «Манчестер Сити», что больше, чем за весь прошлый сезон (33 победы). Кроме того, прошедший матч стал 13, в котором игроки смогли забить четыре гола и более.

Теперь команды встретятся на ответном матче 7 марта в Манчестере.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter