«Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в 1/8 Лиги чемпионов

Итальянский «Ювентус» и английский «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Прошедшая в Турине встреча завершилась со счетом 2:2. Дублем в составе туринцев отметился Гонсало Игуаин — на 2-й и 9-й мин. Таким образом игрок стал новым автором самого быстрого дубля в Лиге чемпионов, сообщает «Спорт Экспресс».

В составе «Тоттенхэма» голами отметились Гарри Кейн на 35-й мин. и Кристиан Эриксен на 77-й мин. При этом на 45-й мин. встречи Игуаин не смог забить пенальти.

Кроме рекорда Игуаина по самому быстрому дублю, в игре были установлены другие достижения и даже антирекорды. Так, «Ювентус» впервые с ноября прошлого года пропустил два мяча в одной встрече, а «Тоттенхэм», впервые в своей истории дошедший до 1/8 турнира, набрал 15 очков, это больше, чем все другие клубы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ответная встреча «Ювентуса» и «Тоттенхэма» пройдет 7 марта в Лондоне.

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