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«Спартак» проиграл «Атлетику» в первом матче 1/16 Лиги Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Футболисты московского «Спартака» проиграли испанскому «Атлетику» из Бильбао в первой встрече 1/16 Лиги Европы.

Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Атлетика». Ариц Адурис отметился дублем, забив мячи на 22-й и 39-й минутах. В составе красно-белых гол забил Луис Адриано на 60-й минуте. В добавленное время первого тайма гол в свои ворота забил Илья Кутепов, сообщает «Газета.ру».

Ответная встреча пройдет в Испании 22 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщал о красочном перформансе, который устроили болельщики «Спартака» перед встречей с «Атлетиком».

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