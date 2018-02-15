Болельщики «Спартака» устроили перформанс перед матчем с «Атлетиком»

Болельщики московского «Спартака» перед матчем 1/16 финала Лиги Европы по футболу устроили перформанс с изображением главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Видео перформанса публикует «Газета.ру».

Как только команды появились на поле, трибуны окрасились в красно-белые цвета, болельщики подняли изображение кубка Лиги Европы, с другой стороны появилось изображение главного тренера Массимо Карреры и надпись «To the top» («к вершине»).

В матче «Спартака» и «Атлетика» заканчивается второй тайм, счет в пользу испанцев 3:1.

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