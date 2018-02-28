Гаджи Гаджиев объявил об уходе из «Амкара»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев объявил о том, что покидает пермскую команду. Его место, скорее всего, займет Вадим Евсеев.

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что Гаджиев покинет занимаемую должность после поражения клуба в четвертьфинале Кубка России от курского «Авангарда».

«Инициатива покинуть «Амкар» — моя. Это я сам источник, а не ваш инсайд», — подтвердил специалист в беседе с изданием.

Он также отметил, что «Амкар» возглавит его помощник Вадим Евсеев. В настоящий момент обсуждаются рабочие моменты со штабом команды.

Гаджиев добавил, что пока не намерен завершать тренерскую карьеру. «Силы есть, а на всё воля Бога. Работать дальше готов, а там, как бог даст», — резюмировал специалист.

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