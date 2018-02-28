«Тосно» вышел в полуфинал Кубка России по футболу

«Тосно» в четвертьфинале Кубка России одержал победу над «Лучом-Энергией». Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Андрей Буйволов и Павел Погребняк. Оба мяча были забиты в первом тайме.

В начале второго тайма футболисты Хабаровского края сумели сократить отставание — отличился Андрей Мязин. Этот мяч стал последним в матче.

В другой полуфинальной встрече «Крылья Советов» должны были сыграть со «Спартаком», однако встреча была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий. По предварительным данным, матч состоится в начале апреля. Победитель этой пары в полуфинале встретится с «Тосно».

За вторую путевку в финал поборются ярославский «Шинник» и курский «Авангард».