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«Тосно» вышел в полуфинал Кубка России по футболу

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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«Тосно» в четвертьфинале Кубка России одержал победу над «Лучом-Энергией». Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Андрей Буйволов и Павел Погребняк. Оба мяча были забиты в первом тайме.

В начале второго тайма футболисты Хабаровского края сумели сократить отставание — отличился Андрей Мязин. Этот мяч стал последним в матче.

В другой полуфинальной встрече «Крылья Советов» должны были сыграть со «Спартаком», однако встреча была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий. По предварительным данным, матч состоится в начале апреля. Победитель этой пары в полуфинале встретится с «Тосно».

За вторую путевку в финал поборются ярославский «Шинник» и курский «Авангард».

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