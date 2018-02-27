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Черчесов рассказал о работе допинг-офицеров с российскими футболистами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что российские футболисты регулярно проходят допинг-контроль и никаких проблем с этим у команд не возникает.

«Они занимаются серьезным делом, мы уважаем их работу, это нормально. Они всегда проверяют определенное количество игроков», — рассказал специалист в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Черчесов подчеркнул, что на каждом сборе национальной команды присутствует допинг-офицер.

«Мы с ними настолько подружились, что есть чувство, что их тоже надо вносить в заявку», — пошутил главный тренер российской сборной.

Как писал портал iz.ru, британские СМИ неоднократно обвиняли футболистов российской команды в употреблении запрещенных препаратов. При этом каких-либо доказательств предоставлено не было. В свою очередь, Международная федерация футбола (ФИФА) отмечала, что российские футболисты не были уличены в нарушении допинговых правил.

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