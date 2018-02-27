Болельщики смогут пройти на матчи ЧМ-2018 с наркотиками при наличии рецепта

Болельщики смогут пройти на матчи чемпионата мира по футболу в России с наркотическими и психотропными препаратами, если будут иметь при себе рецепт от врача.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018», оценивать подлинность документа будут сотрудники силовых структур. Иностранцы имеют право ввезти в Россию несколько сотен запрещенных в стране препаратов.

Отмечается, что данная процедура регламентирована на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, приехать можно с марихуаной, кокаином и амфетамином, если подтверждено их использование в медицинских целях.

По правилам FIFA как россияне, так и иностранцы могут взять с собой на стадион до семи наименований лекарственных препаратов, но не более одной упаковки каждого, если другой объем не предусмотрен рецептом.

Подробнее — в материале «Известий»:

Травяной сбор

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