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Оргкомитет ЧМ-2018 прокомментировал информацию о дефиците жилья в Саранске

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил «Известиям», что информация о дефиците доступного жилья в Саранске на время проведения чемпионата мира по футболу нагнетается искусственно.

«У нас нет информации о том, что есть конкретный дефицит. Нужно смотреть на вещи объективно. Если бы были заполнены абсолютно все гостиницы в Саранске, то мы бы об этом знали», — сказал Сорокин.

Ранее сообщалось о недовольстве болельщиков в связи со стоимостью проживания в небольших городах, которые примут чемпионат. Отмечалось, что цена за съемную квартиру в сутки достигает 300 тыс. рублей.

По словам Сорокина, каждый город должен был предоставить от 5 тыс. до 7 тыс. номеров. 

«Это достаточно большая цифра. И тот же Саранск — если рассматривать сам город плюс его ближайшие районы, загородные резиденции — имеет вполне приличное количество гостиничных номеров за адекватные деньги», — добавил функционер.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Полностью пресечь спекуляции не получится»

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