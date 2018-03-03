ЦСКА с минимальным счетом победил «Урал» в матче РФПЛ

ЦСКА в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги одержал победу над «Уралом». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейского клуба.

Единственный мяч был забит на 59-й минуте, отметился полузащитник Алан Дзагоев.

Таким образом, армейский клуб набрал 38 очков, что позволило опередить «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» и подняться на второе место в турнирной таблице. При этом соперники ЦСКА не провели свои матчи 21-го тура.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter