Черчесов прокомментировал травму защитника «Спартака» Джикии

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия не должен форсировать восстановление от травмы, полученной в контрольном матче, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Специалист отметил, что накануне связался с футболистом и посоветовал восстанавливаться от травмы в плановом режиме.

«В первую очередь успешно должна пройти операция, затем — каждый шаг в процессе восстановления. Поэтому не стоит забегать вперед и говорить о конкретных сроках возвращения футболиста в строй, о том, сможет ли он сыграть на чемпионате мира», — отметил Черчесов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

При этом специалист сказал, что тренерский штаб регулярно обсуждает подобные ситуации без привязки к конкретным фамилиям.

«Так выходит, что на каждом сборе кто-то из наших футболистов выпадает, — и, как бы это ни было неприятно, мы должны быть к таким вещам готовы», — резюмировал специалист.

Как писал портал iz.ru, Георгий Джикия порвал переднюю крестообразную связку левого коленного сустава на сборах «Спартака» в ОАЭ. Футболист покинул поле на носилках. В пресс-службе московской команды отметили, что защитнику потребуется операция.

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