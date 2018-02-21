ЦСКА обыграл белградскую «Црвену Звезду» в 1/16 Лиги Европы

Московский ФК ЦСКА обыграл со счетом 1:0 белградскую команду «Црвена Звезда» в ответном поединке 1/16 Лиги Европы. Таким образом армейцы вышли в 1/8 турнира, сообщает ТАСС.

Единственный гол забил Алан Дзагоев в дополнительное к первому тайму время.

Как указывает «Газета.ру», в следующем матче соперник ЦСКА определится при жеребьевке.

Ранее портал iz.ru разобрался, с какими перспективами подходят российские команды к ответным матчам 1/16 клубного первенства континента.