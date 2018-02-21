Прямой эфир

ЦСКА обыграл белградскую «Црвену Звезду» в 1/16 Лиги Европы

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский ФК ЦСКА обыграл со счетом 1:0 белградскую команду «Црвена Звезда» в ответном поединке 1/16 Лиги Европы. Таким образом армейцы вышли в 1/8 турнира, сообщает ТАСС.

Единственный гол забил Алан Дзагоев в дополнительное к первому тайму время.

Как указывает «Газета.ру», в следующем матче соперник ЦСКА определится при жеребьевке.

Ранее портал iz.ru разобрался, с какими перспективами подходят российские команды к ответным матчам 1/16 клубного первенства континента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роман Бабаев: «Вернблум сыграет на максимуме даже в воротах»
Генеральный директор ЦСКА — о матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», вопросах безопасности в ответной игре с сербским клубом и возможности принять Суперкубок УЕФА на «ВЭБ Арене»
Анджелкович: «Верим, что можем пройти ЦСКА»
Капитан «Црвены Звезды» — о предстоящем матче с армейцами в Лиге Европы, своей карьере в РФПЛ и грядущем чемпионате мира в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017