Тур в Европу

В середине нынешней недели четырем клубам РФПЛ предстоит провести ответные матчи первого раунда плей-офф второго по значимости европейского клубного турнира. В среду столичные армейцы примут белградскую «Црвену Звезду». Днем позже столичный «Локомотив» у себя дома встретится с «Ниццей», а петербургский «Зенит» — с «Селтиком». «Спартак», в свою очередь, отправится в гости к «Атлетику» из Бильбао. Шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы остаются у каждой из российских команд, однако к ответным поединкам все они подходят с разным настроением.

Первый матч ЦСКА и «Црвены Звезды» в Сербии завершился безголевой ничьей. Для выхода в следующий этап красно-синим нужно побеждать белградцев дома. Любой другой результат поможет пройти дальше сербскому клубу.

— Дома ЦСКА покажет совершенно другую игру, чем неделей ранее в Сербии, — заявил «Известиям» легендарный футболист армейского клуба Элвер Рахимич. — У красно-синих хорошие шансы, они должны побеждать «Црвену» и выходить в следующий раунд. Тем более игра пройдет в родных стенах. Видно, что ЦСКА было сложно в первом официальном матче нового года, но я уверен, что команда будет прибавлять.

Наилучший результат из российских команд в первых матчах плей-офф Лиги Европы показал «Локомотив». Лидер нынешнего сезона РФПЛ в гостях одержал волевую победу над французской «Ниццей» (3:2) и стал безоговорочным фаворитом этой пары.

— Юрий Семин смог создать в команде нужную атмосферу, и теперь «Локомотив» очень сложно остановить, — сказал «Известиям» футбольный агент Дмитрий Селюк. — Наставник «железнодорожников» принял очень важное решение не набирать новых футболистов во время зимнего периода дозаявок и тем самым сохранил здоровый микроклимат в команде. Сейчас у «Локомотива» очень приличные шансы пройти в 1/8 финала.

Самая сложная задача сейчас стоит перед столичным «Спартаком». В домашнем матче москвичи потерпели болезненное поражение от «Атлетика» (1:3). Чтобы пройти дальше, в ответной игре красно-белым нужно выигрывать в гостях с разницей в три мяча или больше — в нынешних условиях многим экспертам это представляется невыполнимым.

— Чудеса, конечно, случаются, но мне кажется, это не тот случай, — заметил в беседе с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Мне не верится, что «Спартак» способен по сумме двух матчей пройти «Атлетик». Тренер москвичей Массимо Карерра, наверное, сам знает, что ему делать, но я бы на его месте попробовал бы дать шанс молодым футболистам. Это стало бы для них хорошим опытом и в будущем принесло бы пользу команде.

Шансы «Зенита» на выход в следующий этап Лиги Европы пока тоже выглядят неоднозначно. В Шотландии петербуржцы с минимальным счетом 0:1 проиграли «Селтику». При этом клуб из Глазго мог добиться и более уверенной победы, если бы не вратарь петербуржцев Андрей Лунев. В домашнем поединке подопечным Роберто Манчини нужна только победа.

— У «Зенита» существуют определенные проблемы с составом. Их работу на трансферном рынке нельзя назвать идеальной — в команде так и не появился игрок, сопоставимый по статусу с ушедшим Халком, — заявил Дмитрий Селюк. — Вот и в матче с «Селтиком» петербуржцы выглядели неуверенно. Хотя на домашнем поле шотландцев всегда сложно играть, там оступались даже гранды мирового футбола. Думаю, дома «Зениту» будет проще, и мы увидем более качественный футбол в их исполнении.

В случае удачного исхода ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы российские клубы узнают соперников по следующей стадии турнира уже 23 февраля.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter