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Газзаев оценил шансы российских футболистов в 1/8 финала Лиги Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью «Известиям» оценил шансы отечественных команд в 1/8 финала Лиги Европы. По данным издания, на текущей неделе ЦСКА сыграет с «Лионом», «Зенит» — с «РБ Лейпцигом», а «Локомотив» — с «Атлетико». 

«Откровенно говоря, «Локомотиву» будет очень тяжело играть с «Атлетико», — рассказал Газзаев.

Он напомнил, что на выходных игроки мадридской команды играли против «Барселоны».

«Они уступили, но было видно, насколько поставлена у них игра. Это поражение стало для них всего лишь вторым за весь сезон», — отметил Газзаев.

Что касается ЦСКА и «Зенита», то, по его мнению, им вполне по силам одолеть своих оппонентов, хоть это и будет непросто.

«Надеюсь, всем нашим клубам удастся пройти в четвертьфинал», — отметил он. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мы должны оставаться в едином календаре с европейскими лигами»

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