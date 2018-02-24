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Российский футболист приглянулся клубу Английской премьер-лиги

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Клуб Английской премьер-лиги интересуется полузащитником московского «Локомотива» Антоном Миранчуком после выступления футболиста во время Лиги Европы, сообщает «Чемпионат.com».

Матч состоялся 15 февраля между «Ниццей» и «Локомотивом» и завершился победой москвичей. Игра россиянина впечатлила британцев, именно Миранчук стал автором голевой передачи.

Английским клубом владеет российский бизнесмен Максим Демин. По данным журналистов, они предпримут попытку приобрести Миранчука уже в летнее трансферное окно.

В декабре 2017 года сообщалось, что Антоном Миранчуком интересуется столичный «Спартак».

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