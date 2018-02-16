Полузащитник «Локомотива» попал в команду недели Лиги Европы

Футболист московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш попал в команду недели Лиги Европы по итогам матча плей-офф с французской «Ниццей».

Португальский полузащитник красно-зеленых оформил хет-трик и принес команде гостевую победу со счетом 3:2, пишет «Газета.ру».

На сегодняшний день символическая сборная Лиги Европы выглядит следующим образом: Давид Оспина, Начо Монреаль и Калум Чемберс — играют за «Арсенал»; Лукас Эрнандес — «Атлетико»; Штефан Лайнер — «Ред Булл Зальцбург»; Каллум Макгрегор — «Селтик»; Бруну Фернандеш — «Спортинг»; Андре Шюррле и Миши Батшуайи — дортмундская «Боруссия»; Тимо Вернер — «Лейпциг».