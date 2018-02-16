«Арсенал» и «Милан» стартовали с крупных побед в 1/16 Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» и итальянский «Милан» с разгромным счетом выиграли свои первые матчи в 1/16 футбольной Лиги Европы во встречах со шведским «Эстерсундом» и болгарским «Лудогорцем».

Встреча «канониров» и шведских футболистов завершилась победой англичан со счетом 3:0. В составе «Арсенала» голы забили Начо Монреаль и Месут Озил. Гол в свои ворота забил игрок «Эстерсунда» Сотирис Папаяннопулос, сообщает «Газета.ру».

В параллельном матче встречались «Милан» и «Лудогорец», победа осталась за итальянцами, обыгравшими болгар с таким же счетом — 3:0. В составе итальянского клуба отличились Патрик Кутроне, Рикардо Родригес с пенальти и Фабио Борини.

Ответные матчи пройдут 22 февраля.

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