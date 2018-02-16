Сборная Шотландии по футболу назвала имя нового главного тренера

Главным тренером сборной Шотландии по футболу назначен Алекс Маклиш. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Шотландии.

«Я не могу дождаться начала работы, для меня это большая честь. Впереди у нас два важных турнира — Лига наций и отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года», — приводит ТАСС слова Маклиша.

Контракт 59-летнего специалиста рассчитан до 2020 года. Маклиш сменил на посту главного тренера Гордона Стракана, руководившего командой в течение 11 лет и ушедшего в отставку в октябре 2017 года. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Маклиш уже работал в шотландской сборной, которую покинул в 2007 году после неудачных результатов команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2008 года.

Первый матч под руководством Маклиша команда Шотландии проведет 23 марта против сборной Коста-Рики.