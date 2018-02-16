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Сборная Шотландии по футболу назвала имя нового главного тренера

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Фото: REUTERS/Russell Cheyne
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Главным тренером сборной Шотландии по футболу назначен Алекс Маклиш. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Шотландии.

«Я не могу дождаться начала работы, для меня это большая честь. Впереди у нас два важных турнира — Лига наций и отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года», — приводит ТАСС слова Маклиша.

Контракт 59-летнего специалиста рассчитан до 2020 года. Маклиш сменил на посту главного тренера Гордона Стракана, руководившего командой в течение 11 лет и ушедшего в отставку в октябре 2017 года. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Маклиш уже работал в шотландской сборной, которую покинул в 2007 году после неудачных результатов команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2008 года.

Первый матч под руководством Маклиша команда Шотландии проведет 23 марта против сборной Коста-Рики.

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