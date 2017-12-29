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Главный тренер «Авангарда» уволен из-за плохого качества игры

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Омский хоккейный клуб «Авангард» отправил в отставку главного тренера Андрея Скабелку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 29 декабря, на сайте команды.

«Клуб надеялся на длительное и плодотворное сотрудничество с тренером, однако на данный момент как болельщиков, так и руководство клуба не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице. Очевидна необходимость качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф», — отмечается в заявлении.

Кто займет место наставника, пока не сообщается.

Скабелка был назначен главным тренером «Авангарда» в марте 2017 года. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 74 очками, заработанными в 46 матчах.

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