ХК «Барыс» объявил об отставке главного тренера

Руководство хоккейного клуба «Барыс» (Казахстан) объявил об увольнении главного тренера Евгения Корешкова. Причина отставки — низкие спортивные показатели клуба.

Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер Галым Мамбетадиев, сообщает пресс-служба казахского клуба.

«Барыс» после 47 матчей занимает 10 строчку в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в активе клуба 63 очка. От восьмого места, дающего право на участие в Кубке Гагарина, клуб отделяют восемь очков.

Добавим, что клуб в последних пяти матчах потерпел пять поражений. Последний раз «Барыс» побеждал 18 декабря. Тогда на выезде клуб обыграл словацкий «Слован» (0:2).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter