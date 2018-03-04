Тренер «Зенита» Манчини назвал катастрофой судейство в игре против «Амкара»

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини считает, что судейство в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против пермского «Амкара» (0:0) было катастрофой.

«Мы могли выиграть и должны были выиграть, но многие команды, которые приезжают сюда, выстраиваются всем составом в штрафной, а в конце всю игру разрушил арбитр. Я плохо высказываюсь, но иногда это необходимо», — приводит слова Манчини «Газета.ру».

Во втором тайме главный арбитр встречи Владимир Сельдяков удалил игроков «Зенита» Александра Ерохина и Доменико Кришито.

Во втором тайме судья хотел увести команды с поля после брошенного с трибун в сторону вратаря «Амкара» Артура Нигматуллина файера, однако позже позволил завершить матч.

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