Бранислав Иванович: «У «Зенита» есть шанс пройти дальше в Лиге Европы»

В марте «Зенит» не одержал ни одной победы в чемпионате России и Лиге Европы. Команда Роберто Манчини сыграла нулевые ничьи во внутреннем первенстве с «Амкаром» и «Ростовом», а между этими встречами потерпела поражение на выезде от немецкого «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2). Гол Доменико Кришито, забитый со штрафного в концовке встречи в Германии, дал сине-бело-голубым шанс пройти в четвертьфинал по итогам ответного матча, который состоится в четверг в Санкт-Петербурге. А по итогам сезона в РФПЛ клуб рискует в третий раз подряд не попасть в Лигу чемпионов.

В интервью «Известиям» защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, в чем причина сегодняшних проблем его команды и как преодолеть эту полосу неудач.

— Впечатления от прошедших матчей негативные?

— Результаты в трех мартовских матчах точно нас не радуют — мы были нацелены на победу, но не смогли ее добиться. Хотя счет в Лейпциге для нас является неплохим. Можно сказать, нам даже повезло, что при не самой хорошей игре мы забили гол на выезде и сохраняем хорошие шансы по итогам ответной игры пройти дальше в Лиге Европы. А в таких матчах, как с «Амкаром» и «Ростовом», мы должны добиваться лучших результатов, если хотим бороться за первое место в чемпионате России.

— Как преодолеть эти неудачи?

— Нужно показывать тот же футбол, который мы демонстрировали в большинстве матчей группового турнира Лиги Европы, а также в ответной встрече с «Селтиком» (3:0). С тем же «Лейпцигом» нужно быстрее доставлять мяч до чужой штрафной, прессинговать соперника. И не давать немецкой команде пространства для ее контратак, в которых она очень сильна. В общем, нужно сыграть на том же уровне, что был дома с «Селтиком». К сожалению, мы не продемонстрировали его в последних матчах. В Лейпциге в основном оборонялись — даже после пропущенных голов. И нам повезло, что Кришито забил со штрафного, и сейчас мы имеем неплохие шансы пройти в четвертьфинал. А с «Амкаром» и «Ростовом» были очень плохие результаты.

— Что происходит с командой? Почему у «Зенита» не идет игра в мартовских матчах?

— Мы недостаточно агрессивны впереди. Физически нам удалось хорошо подготовиться. Не могу сказать, что мы плохо двигаемся. Но агрессии в атаке не хватает. Той, которую мы показали с «Селтиком». Мы должны вернуть это — и тогда сможем гораздо успешней действовать и в РФПЛ, и в Лиге Европы.

— Каково играть против «Лейпцига» на фоне того же «Амкара»?

— Конечно, всегда приятно бороться против команды, которая играет сама и дает играть другим. А «Лейпциг» именно такой. У них молодая команда, очень быстрая, хорошо контролирует мяч. При этом не отсиживается в обороне. С «Амкаром», который всем составом старается не пропустить, забив со стандарта или контратаки. Но нам нельзя жаловаться. Если хотим добиваться успеха и играть в Лиге чемпионов, должны находить способы забивать голы и таким соперникам.

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