Александр Кокорин: «Против команд вроде «Лейпцига» приятно играть»

В четверг «Зенит» проиграл выездной матч 1/8 финала против «РБ Лейпциг» (2:1). Немецкий клуб уверенно вел в счете 2:0, имея колоссальное преимущество. Но гол Доменико Кришито, забитый в концовке встречи со штрафного, позволяет петербуржцам рассчитывать на выход в четвертьфинал по итогам ответного матча, который пройдет 15 марта в Северной столице. После встречи в Германии форвард «Зенита» Александр Кокорин в интервью «Известиям» поделился мнением о матче и прокомментировал заявление главного тренера команды Роберто Манчини, что во втором тайме на поле было четыре футболиста сине-бело-голубых.

— На ваш взгляд, итоговый счет матча в Лейпциге отображает соотношение сил команд?

— Учитывая то, что было на поле, счет 1:2 — очень неплохой для нас результат. Если бы всё закончилось со счетом 0:2 — ситуация была бы очень тяжелой. Хорошо, что Доменико забил этот гол со штрафного. После этого задача на ответный матч становится более выполнимой — нужно просто победить дома, и тогда «Зенит» пройдет дальше. Есть шанс, что получится также, как с «Селтиком», когда мы не очень удачно сыграли на выезде, но потом показали хороший футбол дома и прошли в следующую стадию.

— Роберто Манчини заявил, что во втором тайме в Лейпциге за «Зенит» играли только четыре человека — четверка защитников, а остальные исчезли с поля. Вы согласны?

— Нет. На поле было 11 человек. Мы выигрываем и проигрываем все вместе. И в этом матче забили нужный гол на выезде, который дает нам хорошие шансы пройти дальше.

— До «Лейпцига» у «Зенита» были сложности с «Утрехтом» (0:1) и «Селтиком» (0:1). Почему в нынешнем сезоне Лиги Европы вам так тяжело даются выездные матчи?

— Мы не можем найти поле, чтобы тренироваться. Из-за погодных условий дома поля у нас нет. После «Селтика» было турне в Рим, где мы готовились к мартовским матчам. И после «Лейпцига» пришлось оставаться в Германии, чтобы проводить занятия на качественных полях. Как только начнем постоянно тренироваться дома, вся игра у нас пойдет по-другому.

— Для вас есть разница, с кем играть в нападении — с Антоном Заболотным или Себастьяном Дриусси?

— Конечно, нет. Я же не тренер и не выбираю состав. Мне без разницы, с кем меня поставят играть. Понятно, что в тактическом плане мои задачи на поле меняются в зависимости от качеств партнеров. Явно видно, что Антон может побороться за мяч, сыграть вверху, сделать скидку на партнера. А Себа — скоростной игрок, который в нужный момент забежит за спину чужому защитнику.

— Антон Заболотный уже адаптировался в «Зените»?

— Я примерно понимаю, где могу получить мяч от Антона, но по исполнению не всегда получается сделать то, что мы хотим. Заболотный пока еще не до конца адаптировался к нашей игре, но с каждым матчем он будет потихоньку прибавлять и скоро заиграет на максимально высоком уровне.

— Тяжело переключаться с матчей против «Селтика» и «Лейпцига» на игры РФПЛ против обороняющегося всей командой «Амкара» (0:0)?

— Переключаться надо. Тут ничего не поделаешь — не хочу жаловаться на ту или иную манеру игры соперника. Но с такими командами, как «Лейпциг», всегда приятно играть. Они стараются действовать в атаку, первым номером, выступают на хорошем стадионе. Против них и ты можешь показывать свои лучшие качества, если будешь правильно действовать на поле. Поэтому мы сами виноваты в этом результате — здесь нужно играть в футбол. Это надо будет сделать в домашней встрече.

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