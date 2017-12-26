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Имя Кокорина стало самым популярным в прессе за 2017 год

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Игрок ФК «Зенит» и сборной России по футболу Александр Кокорин стал самым популярным спортсменом уходящего года. По результатам исследования «Медиалогия» для агентства «Р-Спорт», нападающий был упомянут в 56,6 тыс. публикаций средств массовой информации.

Кокорин обошел капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова (52,9 тыс. упоминаний) и нападающего «Краснодара» Федора Смолова (47,1 тыс.). В топ-10 попали Александр Овечкин, Мария Шарапова, Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов и Алан Дзагоев, передает телеканал «78».

Напомним, промахом года назвали испанские СМИ голевой момент в матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги с грозненским «Ахматом», который не смог реализовать форвард «Зенита» Александр Кокорин. На 59-й минуте игры зенитовец Эмилиано Ригони пробил в штрафную, но защитник соперников принял удар на себя, а мяч рикошетом попал в перекладину и отлетел точно в ноги Кокорину. Игрок пытался забить его в оказавшиеся пустыми ворота, однако пробил выше цели.

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