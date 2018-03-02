Кураньи: «Смолов смог бы заиграть даже в «Баварии»

Знаменитый немецкий форвард Кевин Кураньи, пять сезонов отыгравший в российской футбольной премьер-лиге, по праву считается одним из самых успешных легионеров в истории чемпионата страны. После завершения игровой карьеры 35-летний футболист периодически посещает столицу России. Так, недавно он приезжал в Москву для участия в международном турнире для ветеранов футбола — Кубке Легенд. После его окончания Кевин Кураньи пообщался с «Известиями» и рассказал о своих ожиданиях от грядущего чемпионата мира-2018, перспективах Федора Смолова в немецкой бундеслиге, а также поделился мнением о выступлениях своего бывшего клуба — «Динамо».

— Что чувствуете, когда возвращаетесь в Россию?

— Чувствую, что вернулся в свой второй дом. Очень хорошо ощущаю себя в России, у меня тут много друзей, мы отлично проводим время. Я всегда рад посетить вашу страну. Когда нахожусь в Германии, часто вспоминаю о Москве и очень скучаю по своим друзьям.

— Летом в России состоится чемпионат мира по футболу. Ждете этого события?

— Это очень крупное событие, все с нетерпением ждут чемпионата мира в России. Думаю, ваша страна отлично справится с организацией мундиаля. Уверен, все будут рады посетить этот турнир.

— У вас есть панамские корни — сборная этой страны впервые примет участие в ЧМ. Ранее вы говорили, что собираетесь приехать на мундиаль, чтобы помочь панамской команде…

— Да, конечно. У меня много друзей, выступающих за национальную сборную Панамы. Я буду счастлив помочь им в России, если у них возникнут какие-то вопросы.

— Могли бы войти в их тренерский штаб в качестве консультанта?

— Во время чемпионата я буду работать на немецкое телевидение. Это будет моей главной работой. Безусловно, если у меня будет время и если Панаме понадобится моя помощь, я постараюсь сделать всё, чтобы помочь им.

— Какой вопрос о России вам чаще всего задают в Германии?

— Мне задают много вопросов, но, на мой взгляд, наиболее важный из них мне не так давно задал ассистент главного тренера сборной Германии. Они размышляли о размещении команды во время чемпионата мира. Думали, где базироваться команде: в Москве или в Сочи. Он спрашивал меня о погоде, городе, бытовых вопросах — вообще обо всем. Я рассказал ему всё, что знал. В итоге они решили остановить свой выбор на Москве.

— Получается, что сборная Германии будет базироваться в Москве, потому что вы им так посоветовали?

— Конечно (смеется).

— Известно ли вам, что сборная Германии во время ЧМ-2018 собирается расположиться на тренировочной базе ЦСКА?

— Знаю. Насколько я понимаю, там построили новый отель или что-то вроде того. К чемпионату мира там всё обновят, это важный момент. Уверен, они подготовят базу в лучшем виде, чтобы она соответствовала уровню чемпионата мира. Думаю, наша сборная получит полностью комфортные условия.

— Что думаете о шансах команды Германии на чемпионате мира?

— Думаю, они дойдут до финала. Посмотрим, может и снова выиграют Кубок мира.

— А что вы думаете о сборной России?

— У России хороший тренер, много отличных игроков, и если вам удастся правильно подготовиться к чемпионату, есть большие шансы выступить на высоком уровне.

— Удивляет ли вас нынешняя результативность Федора Смолова и Александра Кокорина? Когда вы играли вместе, они забивали гораздо реже...

— Я не удивлен. Когда четыре года назад меня спрашивали про Смолова и Кокорина, я отвечал, что это наиболее талантливые российские игроки и в будущем они станут лучшими форвардами своей страны. В итоге так и получилось. Это лучшие бомбардиры, и, думаю, они принесут много пользы сборной на ЧМ-2018.

— Может, тогда они не могли играть так, потому что центральным форвардом в «Динамо» были вы?

— Возможно, но они многому у меня научились (смеется). Я же был им как старший брат. Если серьезно — конечно, я немного им помогал. Но их карьера пошла вверх в первую очередь из-за того, что они очень талантливые футболисты и высококвалифицированные игроки.

— Вы говорили, что дортмундская «Боруссия» консультировалась с вами о способностях Федора Смолова. Зимой эта команда продала своего ударного нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, взяв на замену Миши Батшуайи. Как думаете, почему выбор пал не в пользу российского игрока?

— Это сложный вопрос. У всех работников клуба, у всех тренеров была возможность выбрать только одного игрока. Выбор был из трех футболистов, все они — топовые. Возможно, наиболее легким вариантом было подписать договор именно с Батшуайи.

— Может ли Федор Смолов заиграть в бундеслиге?

— Безусловно, у него есть все необходимые качества для этого. Он достаточно хорош для бундеслиги.

— Для любой ее команды?

— Абсолютно любой.

— Даже «Баварии»?

— И «Баварии» тоже. У них есть главный форвард Роберт Левандовски, но недавно они купили нового нападающего Сандро Вагнера. Думаю, Смолов находится на одном уровне с Вагнером.

— А у Александра Кокорина высокие шансы уехать в Европу?

— Считаю, что в этом сезоне Кокорин играет очень хорошо, забил много голов. И у него также есть все необходимые навыки для игры в Европе. Но, насколько я знаю, он любит Россию и не хочет уезжать.

— Сможете назвать других молодых российских игроков, которые могли вы бы закрепиться в сильном европейском чемпионате?

— Например, бывший игрок «Динамо», ныне выступающий за «Спартак» — Роман Зобнин. Он показывает хорошую игру, у него большое футбольное будущее. Он может быть интересен европейским лигам. Главное, чтобы травмы не сказывались.

— Защитник «Кельна» Константин Рауш, который долгое время жил в Германии, перешел в «Динамо». Советовался ли он с вам перед переходом?

— Он — мой хороший друг. Я рассказывал ему про Россию, про людей из этой страны. Сказал, что это хорошее место для переезда.

— «Динамо» — хороший вариант для продолжения его карьеры?

— Думаю, это отличный вариант. Он уже имел возможность выступать за национальную сборную России перед ЧМ-2018. Сейчас у него есть шанс зарекомендовать себя, показать себя с лучшей стороны и, возможно, сыграть на мундиале. Это — мечта любого футболиста.

— Два футболиста, у которых раньше был немецкий паспорт, — Константин Рауш и Роман Нойштедтер — получили российское гражданство. Что об этом говорят в Германии?

— Их семьи связаны с Россией, поэтому они и смогли принять гражданство. С этим все в порядке. Все это понимают и принимают их выбор.

— Как думаете, как скоро «Динамо» сможет оправиться от вылета в ФНЛ и вернуться к борьбе за самые высокие места в чемпионате России?

— Не сейчас, конечно. Они только вернулись в РФПЛ и испытывают некоторые финансовые трудности. Но думаю, в дальнейшем шаг за шагом они смогут подняться на вершину турнирной таблицы.

— Видели ли вы новый стадион бело-голубых, который откроется уже через три месяца?

— Видел, но пока только снаружи.

— Матч — открытие арены состоится уже в мае. Сборные России и Турции сыграют на «Динамо» контрольный матч. Хотели бы посетить эту встречу?

— Конечно. Если меня пригласят, я с радостью приеду на эту игру.

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