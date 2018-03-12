На защитника «Локомотива» Денисова претендуют ЦСКА и «Краснодар»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов может продолжить карьеру в «Краснодаре» или ЦСКА.

Летом у 31-летнего игрока истекает пятилетний контракт с клубом железнодорожников. По его окончании спортсмену сделает предложение «Краснодар».

По данным источников, клуб готов принять спортсмена на два года с возможностью пролонгации договора. Это позволит не выкупать игрока, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Еще одним претендентом на приобретение игрока остается ЦСКА, воспитанником которого он является.

Денисов играет в национальной сборной Узбекистана — в 2013 году он был признан лучшим игроком страны, С того же года перешел в «Локомотив» на правах свободного агента. На его счету 139 матчей, 1 гол и 11 голевых передач. Единственный гол он забил в ворота «Краснодара» в первом же матче в футболке «Локомотива».

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