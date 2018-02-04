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Литовский клуб подписал контракт с выдумавшим себе карьеру футболистом

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Фото: TASS/Simon Galloway
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Литовский клуб «Паневежис» подписал контракт с футболистом, который выдумал себе карьеру, сообщает Football Daily.

Футболист по имени Баркли Мигель Панзо создал страницу в «Википедии», на которой говорилось, что он выступал за английский клуб «Куинз Парк Рейнджерс» в период с 2010 по 2012 год и забил 24 мяча. Кроме того, он якобы провел три матча за сборную Анголы.

Между тем в клубе опровергают информацию о том, что подписали контракт с футболистом, основываясь на информации из «Википедии».

На официальном сайте литовской команды говорится, что соглашение было заключено после того, как Панзо продемонстрировал свои способности на тренировках и в матчах.

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