Литовский клуб подписал контракт с выдумавшим себе карьеру футболистом

Литовский клуб «Паневежис» подписал контракт с футболистом, который выдумал себе карьеру, сообщает Football Daily.

WTF: A Football club in Lithuania have been tricked in to signing a fake footballer named 'Barkley Miguel Panzo' and announced him as a big star!



According to his wikipedia page he scored 24 goals in 36 games for QPR between 2010-2012 😂 pic.twitter.com/YWYFotHnvE — Football Daily (@footballdailyuk) February 2, 2018

Футболист по имени Баркли Мигель Панзо создал страницу в «Википедии», на которой говорилось, что он выступал за английский клуб «Куинз Парк Рейнджерс» в период с 2010 по 2012 год и забил 24 мяча. Кроме того, он якобы провел три матча за сборную Анголы.

Между тем в клубе опровергают информацию о том, что подписали контракт с футболистом, основываясь на информации из «Википедии».

На официальном сайте литовской команды говорится, что соглашение было заключено после того, как Панзо продемонстрировал свои способности на тренировках и в матчах.

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