Литовский клуб подписал контракт с выдумавшим себе карьеру футболистом
Литовский клуб «Паневежис» подписал контракт с футболистом, который выдумал себе карьеру, сообщает Football Daily.
Футболист по имени Баркли Мигель Панзо создал страницу в «Википедии», на которой говорилось, что он выступал за английский клуб «Куинз Парк Рейнджерс» в период с 2010 по 2012 год и забил 24 мяча. Кроме того, он якобы провел три матча за сборную Анголы.
Между тем в клубе опровергают информацию о том, что подписали контракт с футболистом, основываясь на информации из «Википедии».
На официальном сайте литовской команды говорится, что соглашение было заключено после того, как Панзо продемонстрировал свои способности на тренировках и в матчах.
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