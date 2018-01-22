Роналду в шутку назвал Месси плохим футболистом

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в шутку назвал форварда испанского клуба «Барселона» плохим футболистом. Об этом сообщает Marca.

Португальский нападающий пошутил об этом перед встречей 20-го тура чемпионата Испании перед домашним матчем с «Депортиво». Один из мальчиков, сопровождавших команды при выходе из туннеля на поле, сказал Роналду: «Для меня ты лучший в мире. А Месси…», после чего замолчал. Однако фразу решил продолжить Роналду, заявив, что «Месси — плохой футболист». Еще один из мальчиков решил добавить к сказанному то, что считает Месси слабым игроком мира, что вызывало смех у игроков «Реала», сообщает телеканал «360».

На встрече с «Депортиво» сам Роналду оформил дубль и получил рассечение под левым глазом, из-за чего был вынужден временно покинуть поле. В текущем сезоне на его счету 16 голов и четыре передачи в 22 матчах во всех клубных турнирах.