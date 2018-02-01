Футболист Йерро посетил Академию и стадион «Краснодара»

Бывший испанский футболист Фернандо Руис Йерро посетил Академию и стадион футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщается на сайте команды.

Экс-капитан сборной Испании и экс-нападающий мадридского «Реала», а сейчас спортивный директор королевской испанской федерации футбола посетил Краснодар 31 января. Почетного гостя сопровождал директор Академии Максим Савостин, сообщает «Кубанские новости». В ходе экскурсии Йерро показали спортивные объекты, общеобразовательную школу, которая действует на базе футбольной академии, а также стадион ФК» Краснодар». Гость увидел трибуны, медиаэкран, раздевалки и спортивную зону арены.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», молодежный состав «Краснодара» встретится со сверстниками из «Реала» в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА за право играть в 1/8 финала турнира.

Ранее портал iz.ru сообщал, что порядка 5 млн заявок на матчи ЧМ-2018 запрошено на втором этапе продаж.