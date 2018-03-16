ФИФА одобрила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что совет организации одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года.

VAR необходима для того, чтобы избежать ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти, прямом удалении игроков и ошибочном наказании футболистов желтыми или красными карточками.

Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Песня была опубликована на официальном канале артиста в YouTube.

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