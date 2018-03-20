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Роналду назвали футболистом года в Португалии

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан футболистом 2017 года в Португалии. Об этом объявили на церемонии вручения наград Федерации футбола Португалии (FPF).

В прошлом году 33-летний нападающий сборной Португалии стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Испании, а также клубного чемпионата и Суперкубка Европы, сообщает RT. Всего Роналду сыграл в 46 матчах, в которых забил 42 гола.

Лучшим тренером 2017 года был назван наставника французского «Монако» Леонарду Жардима. Награду за развитие португальского футбола получил главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Победители в этой премии определяются путем голосования среди тренеров, игроков и болельщиков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Роналду в феврале забил сотый мяч за «Реал» в Лиге чемпионов.

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