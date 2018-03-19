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«Реал» разгромил «Жирону» благодаря четырем голам Роналду

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Жироной» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча, которая проходила на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

Главная звезда «сливочных» Криштиану Роналдо сделал покер (11-я, 47-я, 64-я и 91-я минуты). Также по одному мячу в составе «Реала» забили полузащитник Лукас Васкес (59-я минута) и нападающий Гарет Бэйл (86-я минута).

В составе гостей дважды отличился нападающий Кристиан Стуани (29-я и 67-я минуты). Еще один мяч на счету защитника «Жироны» Хуанпе (88-я минута).

Криштиану Роналду в 50-й раз в карьере сделал хет-трик. Португалец 44 раза забил три гола в матчах за «Реал», пять раз — за сборную, один раз — за английский «Манчестер Юнайтед».

«Реал» вернулся на третье место в чемпионате Испании (60 очков), восстановив отрыв от «Валенсии» (50 очков) в одно очко. «Жирона» осталась на седьмой строчке (43 очка) в двух очках от зоны Лиги Европы. Лидирует «Барселона» — 75 очков. На втором месте «Атлетико Мадрид» — 64 очка.

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