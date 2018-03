«Реал» разгромил «Жирону» благодаря четырем голам Роналду

Мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Жироной» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча, которая проходила на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

Главная звезда «сливочных» Криштиану Роналдо сделал покер (11-я, 47-я, 64-я и 91-я минуты). Также по одному мячу в составе «Реала» забили полузащитник Лукас Васкес (59-я минута) и нападающий Гарет Бэйл (86-я минута).

50 - Cristiano Ronaldo has scored his 50th hat-trick in all competitions (club + country). Beast. pic.twitter.com/l7xlOzEFfe