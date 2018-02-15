Роналду забил сотый мяч за «Реал» в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду забил сотый гол за клуб, установив рекорд Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Роналду стал первым футболистом в истории, забившим сотню голов за один клуб в лиге. Такого результата форварду мадридского «Реала» понадобилось 95 матчей. Как сообщает телеканал «360», свои 100-й и 101-й мячи игрок забил на матче «Реала с «Пари Сен-Жермен» 14 февраля. Всего в Лиге чемпионов Роналду забил 117 голов.

Криштиану Роналду считается лучшим бомбардиром в истории турнира. Однако его успешно преследует Лионель Месси, который уже забил 97 мячей за «Барселону».

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Реал» обыграл «ПСЖ» в первом мачте 1/8 Лиги чемпионов.