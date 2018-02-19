Роналду предложил руководству «Реала» купить Кейна

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду предложил руководству клуба купить форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Об этом пишет Don Balon.

По данным источника, центральный нападающий «Реала» Карим Бензема покинет клуб летом 2018 года. Как сообщает «Спорт-Экспресс», «королевский клуб» готов предложить за 24-летнего игрока Харри Кейна €200 млн. Кроме «Реала», в нем также заинтересован «Ювентус», готовый купить футболиста за €250 млн.

Харри Кейн выступает за «Тоттенхэм» с сезона 2011/12. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в €120 млн. В текущем сезоне Кейн сыграл в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 34 мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что футболист в Аргентине требовал место в стартовом составе, угрожая тренеру.