Прямой эфир

Роналду предложил руководству «Реала» купить Кейна

0
Фото: REUTERS/Carl Recine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду предложил руководству клуба купить форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Об этом пишет Don Balon.

По данным источника, центральный нападающий «Реала» Карим Бензема покинет клуб летом 2018 года. Как сообщает «Спорт-Экспресс», «королевский клуб» готов предложить за 24-летнего игрока Харри Кейна €200 млн. Кроме «Реала», в нем также заинтересован «Ювентус», готовый купить футболиста за €250 млн.

Харри Кейн выступает за «Тоттенхэм» с сезона 2011/12. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в €120 млн. В текущем сезоне Кейн сыграл в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 34 мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее портал iz.ru сообщал, что футболист в Аргентине требовал место в стартовом составе, угрожая тренеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роналду забил сотый мяч за «Реал» в Лиге чемпионов
Футболист «Манчестер Юнайтед» получил условный срок за неуплату налогов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017