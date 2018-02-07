Футболист «Манчестер Юнайтед» получил условный срок за неуплату налогов

Чилийского нападающего английского ФК «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса приговорили к 16 месяцам тюремного заключения условно за уклонение от уплаты налогов в Испании. Об этом сообщает Football Espana.

По данным «Спорт-Экспресс», форвард сокрыл от испанских властей €1 млн, которые получил от продажи имиджевых прав в период с 2012 по 2013 год. В то время Санчес играл в «Барселоне». По испанскому законодательству, 29-летний игрок сможет избежать тюрьмы, поскольку налоговое правонарушение допустил впервые, а также потому что тюремный срок составил меньше двух лет. Таким образом, чилиец должен будет выплатить тот налог, который был должен, а также штраф в размере €590 тыс.

После перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» текущей зимой Алексис Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги. Недельный оклад нападающего составляет £500 тыс., или примерно €560 тыс.

Ранее обвинения в уклонении от уплаты налогов выдвигались в адрес Криштиану Роналду, Пепе, Жозе Моуриньо. Задолженность последнего составляет €3,3 млн.