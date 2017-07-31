Нападающий испанского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду дал показания в суде по делу о неуплате налогов, передает в понедельник испанская газета Marca.

Издание отмечает, что титулованный футболист отказался от общения с журналистами, поджидавших его у здания суда.

Ранее прокуратура страны обвинила Роналду в сознательном сокрытии собственных доходов при помощи использования компании, созданной в 2010 году. Министерство финансов Испании поддержало обвинения в мошенничестве на сумму около €15 млн. Теперь спортсмену может грозить до пяти лет лишения свободы.