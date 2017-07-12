Обыск провели сотрудники таможенного департамента при налоговой службе Испании на яхте, арендованной нападающим испанского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Издание Hola сообщает, что спортсмен арендовал яхту на время отпуска. Обыск прошел во время нахождения яхты у Балеарских островов, на судне находились девушка Роналду, близкие и родные.

Обыск проводили трое вооруженных агентов, причина проверки не уточняется.