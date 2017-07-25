Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил о своем намерении остаться в составе команды. Об этом он заявил в интервью Marca.

По словам игрока, для него имели большое значение завоеванные в составе клуба трофеи и индивидуальные награды.

«Я хочу сделать это снова. Безусловно, мне предстоит много работать. Но футбол — это моя жизнь, моя страсть», — цитирует слова футболиста RT.

Контракт 32-летнего Роналду с мадридским клубом действует до 2021 года.

Ранее сообщалось, что нападающий собирается уйти из «Реала» в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Юнайтед» в связи со скандалом о неуплате налогов, пишет «Интерфакс». Роналду играет за мадридский «Реал» с 2009 года. За это время португалец в составе команды провел 394 матча и забил 406 голов. В сезоне-2016/17 он помог «Реалу» победить в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.