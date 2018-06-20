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Путин отметил создание в РФ равных условий для участников ЧМ-2018

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Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Филиппов
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Власти России создают равные условия для всех футбольных команд, участвующих в чемпионате мира 2018 года, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим португальским коллегой Марселу Ребелу ди Соузой.

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«Мы, конечно, следим и болеем прежде всего за нашу сборную, но как организаторы этого турнира создаем равные условия для всех сборных, которых считаем нашими гостями», — цитирует его «Интерфакс».

20 июня Путин также должен встретиться с президентом Сенегала Маки Салем, генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом и главой ООН Антониу Гуттеришем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин позитивно отреагировал на новость о победе российских футболистов в матче со сборной Египта. При этом пресс-секретарь отметил, что глава государства не смог следить за событиями в прямом эфире, поскольку в это время летел из Минска в Москву.

Сборные России и Египта встретились 19 июня, матч завершился со счетом 3:1. До этого россияне обыграли на ЧМ команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. 

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