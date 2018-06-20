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Шипулин пообещал подарить Дзюбе лыжи

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Биатлонист Антон Шипулин пообещал подарить нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе лыжи за голы, забитые игроком в двух матчах группового этапа ЧМ-2018. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

«Парни, вы лучшие! Красавцы! Тема, ты — король! С меня лыжи!» — приводит слова Шипулина НСН. Позже он рассказал журналистам, что знаком с Дзюбой около трех лет и футболист даже приезжал к ним на тренировочную базу, чтобы попробовать себя в биатлоне.

«В прошлом году на Кубке конфедераций я написал ему в шуточной форме, что, если он забьет определенное количество мячей, я подарю ему лыжи», — цитирует Шипулина ТАСС. Биатлонист добавил, что в прошлый раз выполнить обещание не получилось, но сейчас он готов сделать такой подарок.

Нападающий сборной РФ по футболу Артем Дзюба забил гол в матче-открытии ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0), а также во встрече сборных России и Египта (3:1), завершившейся победой россиян. ЧМ-2018 проходит в РФ с 14 июня и продлится до 15 июля.

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