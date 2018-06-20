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Песков рассказал о деталях визита экс-президента ФИФА Блаттера в Москву

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Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер находится в Москве с частным визитом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Блаттер здесь с частным визитом, это не официальное мероприятие», — заявил официальный представитель Кремля о возможной встрече бывшего главы организации с российским лидером Владимиром Путиным.

Кроме того, Кремлю неизвестно, каким образом экс-президенту ФИФА удалось получить билеты на матч между сборными Португалии и Марокко после запрета на осуществление футбольной деятельности от Международной федерации футбола. За более подробной информацией Песков порекомендовал журналистам обратиться к Блаттеру лично.

В конце 2015 года экс-президент ФИФА Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Впоследствии срок его дисквалификации сократили до шести лет, однако он по-прежнему может посещать матчи как обычный зритель. 18 июня Песков сообщил, что в графике президента России не запланирована отдельная встреча с Блаттером.

Матч Португалия–Марокко пройдет на московском стадионе «Лужники» 20 июня. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

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