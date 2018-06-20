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Рекорд посещаемости установлен на фестивале болельщиков в Самаре

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Около 20 тыс. человек посетили во вторник, 19 июня, фестиваль болельщиков ФИФА в Самаре. Во время ЧМ-2018 он проходит на площади Куйбышева в Самаре. Таким образом, накануне был поставлен рекорд посещаемости городской фан-зоны.

На площади велась трансляция матча между сборными России и Египта. Он закончился победой россиян со счетом 3:1. Сейчас Россия возглавляет турнирную таблицу в группе А.

Сразу после окончания игры глава области Дмитрий Азаров поздравил всех присутствующих с победой и сказал, что теперь российскую сборную ждут в Самаре, передает НИА «Самара».

Напомним, фестиваль болельщиков начался 14 июня. Он продлится до финального матча. Уже завтра, 21 июня, в Самаре пройдет очередная игра в рамках мирового первенства — на «Самара Арене» встретятся сборные Дании и Австралии.

А 25 июня в Самаре российская сборная сыграет с командой из Уругвая. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова проведут заключительный матч группового этапа.

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