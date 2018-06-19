Прямой эфир
Сюжет:

Одолели египетскую силу

Сборная России одержала вторую победу на ЧМ-2018: как это было
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
На весь экран
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
На весь экран
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по футболу обыграла Египет на чемпионате мира. Вторая встреча группового этапа турнира в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1. В составе россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи. Разницу в счете с пенальти сократил Мохаммед Салах. Победа позволила национальной команде впервые в истории выйти в плей-офф мирового первенства. Портал iz.ru вспоминает этот сумасшедший матч в своей фотогалерее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Со всеми неудобствами
Об итогах футбольного понедельника и прогнозах на матч Россия–Египет
Не подвели
Сборная России уверенно обыграла Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017