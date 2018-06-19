Одолели египетскую силу

Сборная России по футболу обыграла Египет на чемпионате мира. Вторая встреча группового этапа турнира в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1. В составе россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи. Разницу в счете с пенальти сократил Мохаммед Салах. Победа позволила национальной команде впервые в истории выйти в плей-офф мирового первенства. Портал iz.ru вспоминает этот сумасшедший матч в своей фотогалерее.