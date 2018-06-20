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Роскомнадзор устранил шесть радиочастотных помех в городах ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор проверил информацию о шести помехах радиоэлектронной связи (РЭС) за последние сутки на объектах чемпионата мира по футболу.

Запросы на поиск и устранение помех поступили из городов ЧМ-2018, где 19 июня проходили матчи, — Москвы, Санкт-Петербурга и Саранска, а также Ростова-на-Дону. Роскомнадзор в полном объеме обеспечил услуги связи и вещания.

Федеральная служба проверяла информацию об источниках радиочастотных помех на стадионах «Санкт-Петербург», «Нижний Новгород», в фан-зоне на Конюшенной площади в Петербурге, а также на Театральной площади Ростова-на-Дону, где проходит фестиваль болельщиков. В некоторых случаях наличие помех не подтвердилось, сообщили в надзорном ведомстве.

Обработанная информация направлена Роскомнадзором в оргкомитет чемпионата для принятия мер.

В ходе ЧМ-2018 надзорный орган обеспечивает бесперебойную работу радиочастотного спектра и контролирует распространение незаконных прямых трансляций. Так, за первую неделю футбольного турнира были заблокированы 100 сайтов к нелегальным прямым эфирам матчей.

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