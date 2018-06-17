Роскомнадзор заблокировал сотню сайтов с нелегальными спортивными трансляциями

Операторы связи по требованию Роскомнадзора ограничивают доступ к 99 сайтам, не прекратившим пиратские трансляции спортивных телеканалов.

Блокировка осуществляется на основании определений Мосгорсуда, защищающих права телеканалов «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ-Плюс» «Спорт-Плюс», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1», «Спорт 2» и «КХЛ».

«Ожидается прекращение трансляций еще на 16 сайтах (установленный срок исполнения требований еще не истек)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре добавляют, что за май-июнь нелегальные трансляции телеканалов после требований прекратили 212 интернет-ресурсов.

8 июня в ведомстве подтвердили снятие блокировки с 7 млн IP-адресов, которые в настоящее время не используются мессенджером Telegram для работы на территории РФ.