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В ЦФО сосредоточено большинство операторов персональных данных

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Центральном регионе России сосредоточено наибольшее количество субъектов контроля в области связи и СМИ. Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил на заседании координационного совета руководителей территориальных органов ЦФО (Центрального федерального округа) в Калуге.

Глава надзорного ведомства отметил, большинство операторов персональных данных также работают на территории этого округа. «Поэтому решения, принятые на заседаниях координационного совета ЦФО, часто берутся за основу в других округах», — сказал он.

В заседании федеральной службы приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Николай Овсиенко, а также представители Генпрокуратуры, руководители окружных и региональных управлений ФСБ, МВД и Федеральной антимонопольной службы.

Роскомнадзор проводит региональные заседания с 2012 года. По словам Жарова, за шесть лет практика проведения заседаний федеральных округов себя оправдала.

По требованию Роскомнадзора в течение чемпионата мира по футболу операторы связи заблокировали сотню сайтов с нелегальными спортивными трансляциями. Блокировка защищает права спортивных телеканалов «Матч ТВ», «Наш Футбол», «Матч! Планета», «НТВ-Плюс» «Спорт-Плюс», «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Спорт 1», «Спорт 2» и «КХЛ», которые осуществляют трансляции матчей ЧМ-2018.

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