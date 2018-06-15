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Суд рассмотрит иск к Роскомнадзору из-за последствий блокировки Telegram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск компании «Инвестори» к Роскомнадзору на 5 млн рублей в связи блокировкой Telegram.

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Проведение предварительного судебного заседания назначено на 6 июля, сообщается на сайте суда.

Иск «Инвестори» к Роскомнадзору и Минфину был зарегистрирован 27 апреля.

В тексте искового заявления указано, что из-за действий ведомства по блокировке мессенджера компания понесла крупный ущерб «в связи с невозможностью пользователей зарегистрироваться на платформе <...> и получить доступ к объектам инвестирования», напоминает ТАСС.

Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram 13 апреля. Три дня спустя операторы связи приступили к исполнению решения, основанного на заявлении Роскомнадзора. Основанием стал отказ руководства мессенджера передать спецслужбам ключи для дешифровки переписки.

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