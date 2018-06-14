Мосгорсуд признал блокировку Telegram законной

Мосгорсуд признал решение о блокировке мессенджера Telegram, вынесенное в апреле, законным. Оно оставлено без изменений. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Решение Таганского суда Москвы от 13 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной комиссии.

7 июня во время «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что в случае с Telegram вопросы безопасности первостепенны. «Когда представители спецслужб говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются, то как я должен реагировать?» — сказал глава государства.

Решение о блокировке Telegram 13 апреля принял Таганский суд Москвы по заявлению Роскомнадзора. Три дня спустя операторы связи приступили к блокировке. Основанием стал отказ руководства мессенджера передать спецслужбам ключи для дешифровки переписки. Создатель Telegram Павел Дуров назвал это требование незаконным и технически неисполнимым.