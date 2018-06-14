Прямой эфир
Сюжет:

Мосгорсуд признал блокировку Telegram законной

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд признал решение о блокировке мессенджера Telegram, вынесенное в апреле, законным. Оно оставлено без изменений. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Полная блокировка Telegram — это процесс»
Глава Роскомндазора Александр Жаров — о ходе блокировки мессенджера, борьбе с фейк-ньюс и подготовке к ЧМ-2018

«Решение Таганского суда Москвы от 13 апреля оставить без изменений, апелляционную жалобу заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной комиссии.

7 июня во время «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что в случае с Telegram вопросы безопасности первостепенны. «Когда представители спецслужб говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются, то как я должен реагировать?» — сказал глава государства.

Решение о блокировке Telegram 13 апреля принял Таганский суд Москвы по заявлению Роскомнадзора. Три дня спустя операторы связи приступили к блокировке. Основанием стал отказ руководства мессенджера передать спецслужбам ключи для дешифровки переписки. Создатель Telegram Павел Дуров назвал это требование незаконным и технически неисполнимым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дуров рассказал о блокировке обновлений Telegram в App Store во всем мире
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на блокировку Telegram 14 июня

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017