Дуров рассказал о блокировке обновлений Telegram в App Store во всем мире

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Аpple ввела запрет на обновление приложения в магазине App Store во всем мире. Предприниматель утверждает, что это связано с исполнением решения суда о блокировке мессенджера в РФ.

«Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения iOS во всем мире с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

В понедельник, 28 мая, Роскомнадзор направил в Apple письмо с требованием удалить приложение Telegram из российской версии магазина App Store. Кроме того, надзорная служба попросила прекратить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера для российских пользователей.

Ранее в компании Telegram сообщили, что Apple начала блокировку обновления мессенджера с середины апреля, в скором времени после вынесения решения суда о блокировке Telegram в России. Однако у пользователей до сих пор остается возможность скачать приложение.