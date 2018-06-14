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ФСБ и Роскомнадзор требуют изменить структуру Telegram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Роскомнадзор требуют изменить структуру для получения ключей, которые позволяют расшифровывать сообщения пользователей. Добиться преобразований от руководства мессенджера ведомства пытались на протяжении года.

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«Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования», — заявил представитель Роскомнадзора в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на блокировку мессенджера.

Представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев, в свою очередь заявил, что ключи для дешифровки хранятся на устройствах пользователей, и компания не имеет к ним доступа. Он также добавил, что только прокуратура может требовать блокировки мессенджера. На это адвокат Роскомнадзора заявил о наличии соответствующих полномочий в соответствии с постановлениями правительства России и указами президента, передает ТАСС.

В апреле суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России. Поводом послужил отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, которые необходимы для декодирования сообщений террористов, причастных к теракту в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года.

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