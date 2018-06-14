ФСБ и Роскомнадзор требуют изменить структуру Telegram

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Роскомнадзор требуют изменить структуру для получения ключей, которые позволяют расшифровывать сообщения пользователей. Добиться преобразований от руководства мессенджера ведомства пытались на протяжении года.

«Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования», — заявил представитель Роскомнадзора в Мосгорсуде, где рассматривается апелляция на блокировку мессенджера.

Представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев, в свою очередь заявил, что ключи для дешифровки хранятся на устройствах пользователей, и компания не имеет к ним доступа. Он также добавил, что только прокуратура может требовать блокировки мессенджера. На это адвокат Роскомнадзора заявил о наличии соответствующих полномочий в соответствии с постановлениями правительства России и указами президента, передает ТАСС.

В апреле суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России. Поводом послужил отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, которые необходимы для декодирования сообщений террористов, причастных к теракту в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года.